В Подмосковье подорожали съемные квартиры

С начала года в 11 крупных городах Подмосковья выросла стоимость съемного жилья.

Сильнее всего подорожали квартиры в Люберцах – ценники выросли на 8%. В Королеве прирост составил 7,7%.

В Котельниках квартиры подорожали на 6,9%, в Балашихе – на 5,9%, в Мытищах – на 4,4%.

Немного снизились цены в Лобне (минус 2,6%), Долгопрудном (минус 1,8%), Реутове (минус 1,2%) и Домодедове (минус 1%). В Химках съемное жилье подешевело в пределах погрешности – на 0,5%, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Аналитики отмечают, что средние ставки на аренду жилья в ближних городах Подмосковья близки к московским, но, тем не менее, ниже. Жилья рядом со МКАД активно строится, и рынок аренды постоянно пополняется новыми предложениями.

Самое дешевое съемное жилье в Домодедове – за квартиру в этом городе в среднем просят 18 тысяч рублей в месяц. На 500 рублей дороже в Дзержинском и Лыткарино, на тысячу – в Лобне и Подольске.

Средняя стоимость аренды квартиры в ближней зоне Подмосковья составляет 22,3 тысячи рублей в месяц.