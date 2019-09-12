В Подмосковье построили первый модульный отель

В Подмосковье появился первой в России модульный отель, он расположен на территории особой экономической зоны "Ступино Квадрат".

Внутри каждого модуля расположены зоны для работы и отдыха, ванная комната и маленькая кухня. В модуле тепло и тихо, он отвечает всем требованиям пожарной безопасности и экологичности, пишет сайт "360".

Проект модульного строительства был анонсирован еще в 2015 году. Заказчик мог на этапе проектирования определять внешний вид здания, количество этажей, выбирать опции инженерных систем и типы отделок.