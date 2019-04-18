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В Подмосковье запретят делать ремонт в новостройках по ночам

18 апреля 2019 г. 495
Фото: © shutterstock.com

Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении закон, уточняющий период тишины для новостроек.

В настоящее время для ремонта в новостройках установлен льготный период – в течение 6 месяцев после сдачи дома работы можно проводить круглосуточно, кроме периода с 13 до 15 часов по будням.

Однако люди часто спешат заехать в новые квартиры, и тем, кто уже вселился, в первые полгода приходится по ночам не сладко.

Депутаты предлагают запретить шумные работы с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные. При этом продолжает действовать "тихий час" с 13:00 до 15:00, сообщает РИАМО.

После полугода со дня ввода дома в эксплуатацию не его жильцов будут распространяться те же требования, что и для остальных: запрет на шум в будни с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, в субботу с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00, в воскресенье и нерабочие праздничные дни – круглосуточно.

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