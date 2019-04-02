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В подмосковном доме образовалось озеро нечистот

2 апреля 2019 г. 999
Фото: © shutterstock.com

В подвале одного из домов подмосковного города Видное образовалось целое озеро нечистот.

В подвале невозможно находиться – стоит отвратительный запах, от которого начинает кружиться голова. Жильцы рассказывают, что бедствие длится уже три месяца.

Коммунальщики после жалоб приходили и откачивали нечистоты, но озеро снова занимало свое место.

В управляющей компании корреспондентам канала "360" заявили, что виной всему грунтовые воды: дескать, идет таяние, и подвал ниже уровня земли.  

Однако выяснилось, что вода в подвал вытекает из старой трубы теплотрассы, которую обрезали, но не заглушили. Коммунальщики уже пообещали связаться с руководством теплосетей, а жильцы пока по-прежнему живут над смердящим озером.

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