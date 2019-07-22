ГлавнаяЖильеВ пострадавшем от паводка Тулуне резко выросли цены на жилье

В пострадавшем от паводка Тулуне резко выросли цены на жилье

22 июля 2019 г. 752
Фото: © Светлана Латынина/ТАСС

В городе Тулун Иркутской области и других районах, пострадавших от паводка, выросли цены на жилье.

По рассказам местных жителей, однокомнатные квартиры сейчас продаются за 1,2 миллиона рублей, хотя до паводка стоили в среднем 800 тысяч.

Глава региона Сергей Левченко заявил, что власти примут меры к сдерживанию роста цен, передает ТАСС.  "Мы начали работать с налоговой службой, прокуратурой, другими организациями. Я думаю, что воззовем к совести тех людей, которые хотят на беде нажиться", - сказал губернатор.

На строительство и приобретение нового жилья для пострадавших от паводка направят около 10 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов будет направлено на капитальный ремонт.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>