В пострадавшем от паводка Тулуне резко выросли цены на жилье

В городе Тулун Иркутской области и других районах, пострадавших от паводка, выросли цены на жилье.

По рассказам местных жителей, однокомнатные квартиры сейчас продаются за 1,2 миллиона рублей, хотя до паводка стоили в среднем 800 тысяч.

Глава региона Сергей Левченко заявил, что власти примут меры к сдерживанию роста цен, передает ТАСС. "Мы начали работать с налоговой службой, прокуратурой, другими организациями. Я думаю, что воззовем к совести тех людей, которые хотят на беде нажиться", - сказал губернатор.

На строительство и приобретение нового жилья для пострадавших от паводка направят около 10 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов будет направлено на капитальный ремонт.