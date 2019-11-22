В проблемном ЖК "Царицыно" ввели в эксплуатацию первый за три года корпус

В проблемном жилом комплексе "Царицыно" в Москве в эксплуатацию ввели корпусе номер 5.2. Это первый за последние 3,5 года корпус, введенный в долгострое.

Ключи от квартир получат 160 дольщиков, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. В ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию корпус номер 12.

ЖК "Царицыно" достраивают за счет бюджетных средств – долгострой был передан городскому застройщику после банкротства прежнего. По каждому из недостроенных корпусов разработана дорожная карта.

Строительство ЖК началось еще в 2006 году.