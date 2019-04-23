В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

Спрос на аренду дач в Подмосковье в этом году упал, предложение также сократилось, однако желающим снять загородный дом пока есть, из чего выбрать.

Наибольшее количество дач в аренду на лето предлагается в Одинцовском, Истринском, Красногорском и Мытщинском районах, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

По 3% предложения приходятся на Домодедовский, Ногинский и Пушкинский районы, от 1% до 2% - на Балашихинский, Волоколамский, Люберецкий, Подольский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпуховский, Ступинский, Химки, Чеховский и Щелковский районы.

Буквально по несколько объектов сдается в Воскресенском, Егорьевском, Зарайском, Каширском, Клинском, Коломенском, Можайском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Талдомском и Шаховском районах.

А в пяти районах предложение по аренде дач полностью отсутствует. Это Лотошинский, Луховицкий, Серебряно-Прудский и Шатурский районы и Озеры.

Между тем, аналитики отмечают, что за последнее время сдаваемые дачи стали более качественными. Даже недорогие дома обеспечены коммуникациями, в том числе и отоплением. Хозяева стараются следить за садом и придать ландшафту индивидуальные особенности, чтобы их объект был конкурентоспособным на рынке.

Интерес к найму подмосковных дач резко повысился в прошлом году, когда дома арендовали гости из других государств и регионов, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Однако в этом году и спрос, и предложение вернулись к среднестатистическим показателям. При этом многие оценили плюсы летнего отдыха в Подмосковье и собираются в этом году повторить прошлогодний опыт.