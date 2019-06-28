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В Росреестре назвали самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости

28 июня 2019 г. 304
Фото: © shutterstock.com

В Росреестре рассказали о наиболее распространенных ошибках при регистрации недвижимости. Это и технические, и реестровые ошибки.

Техническую ошибку – грамматическую или арифметическую – может допустить работник Росреестра, когда вносит изменения в запись в ЕГРН, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве. Самое распространенное, когда неправильно пишут фамилии, имена и отчества владельцев недвижимости, а также адрес объекта.  

Исправить такую ошибку можно по решению государственного регистратора прав. Служащие могут и сами обнаружить несоответствие в записях. Если этого не произошло, собственник может направить соответствующее заявление. Также решение об исправлении технической ошибки может принять суд.

Во всех случаях техническая ошибка исправляется Росреестром в течение трех дней после поступления информации.

Реестровые ошибки выявляют на этапе предоставления документов на кадастровый учет. К примеру, кадастровый инженер неверно определил границы участка.

Чтобы исправить такую ошибку, нужна процедура кадастрового учета в связи с изменением характеристик объекта недвижимости. Для этого требуется собрать необходимый для кадастрового учета пакет документов, включающий межевой и технический планы, акт обследования, карту-план территории, и подать заявление.

Решение об исправлении реестровой ошибки также может принять суд. Реестровые ошибки исправляются в течение 5 дней после поступления документов.

Для исправления ошибок используются, в том числе, и сведения, полученные при съемке беспилотниками.

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