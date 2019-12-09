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В России дорожает вторичное жилье

9 декабря 2019 г. 760
Фото: © shutterstock.com

Цены на вторичное жилье в России растут даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов.

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.  

Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%. Похожая динамика и в Благовещенске.   

Рост цен на вторичку эксперты объяснили низкими показателями ввода нового жилья. Однако зачастую заявленные цены представляют собой лишь ожидания собственников – многие хотят уехать, выгодно продав недвижимость.  

В крупных городах Центральной России вторичное жилье подорожало в среднем на 5% за год. В ЦФО лидером по росту цен стал Воронеж, где цены на вторичку за год выросли на 17%. При этом реальных оснований для подорожания нет – спрос по-прежнему остается низким, и в итоге собственники могут продать свои квартиры лишь со скидками, которые достигают 20%.

В Сибири наиболее заметное подорожание отмечено в Новокузнецке и Братске – в обоих городах цены выросли за год на 14%. В северо-западной части страны цены сильнее всего растут в Калининграде – на 8% за год. На Урале квартиры дорожают в Копейске и Новом Уренгое, среди городов Северного Кавказа лидирует Владикавказ, а на юге - Сочи.

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