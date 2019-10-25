Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ России хотят разрешить ночной ремонт в квартирах

В России хотят разрешить ночной ремонт в квартирах

25 октября 2019 г. 602
фото: shutterstock.com

С таким предложением выступили в Кировской области. 

Ночные ремонтные работы предлагают разрешить в новостройках, которые были сданы не более полутора лет назад. С таким предложением выступил вице-спикер парламента Кировской области Роман Титов.

"Ситуация объяснимая: когда еще рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время? Проводя ремонтные работы, пока дом не заселен, человек никому не помешает", - сказал парламентарий.

Однако не все депутаты поддержали идею. По мнению Татьяны Платуновой, полтора года для ночного ремонта – слишком много, многие делают ремонт и за месяц, передает "ФедералПресс".

При этом Титов предложил отнести к запрещенному в ночное время шум от телевизоров, радио и иных устройств, в том числе размещенных в машинах, киосках и павильонах. Под запрет также попали игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации, строительные работы и прочие громкие виды деятельности.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>