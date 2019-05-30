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В России хотят ужесточить краткосрочную сдачу жилья

30 мая 2019 г. 326
фото: shutterstock.com

Владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, хотят учесть с помощью специальных идентификаторов. Это поможет налоговикам выявлять неплательщиков.

 

 

Собственников жилья, сдаваемого в аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать специальные идентификаторы. С таким предложением выступили Минэкономразвития. Это поможет налоговикам выявлять неплательщиков.

"Номер будет выдаваться для каждого собственника либо для каждого жилого помещения. Пока не определен и орган, который займется выдачей идентификаторов", - пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в министерстве. Идентификатор должен будет обязательно указываться во всех объявлениях на публичных площадках, где размещается информация о сдаваемом жилье. При его отсутствии собственник и площадка-агрегатор могут быть оштрафованы.

Поправки планируется внести к ФЗ-132 об основах туристской деятельности. Над ними министерство будет работать совместно с Минфином, ФНС, Росреестром и МВД. Сами министерства тему комментировать не стали. Между тем, как пишет газета, первая версия поправок может быть готова к июню.

По мнению экспертов, данные меры сильнее всего ударят по небольшим сервисам бронирования, которые работают, в том числе, в Крыму. Многим придется уйти с рынка.

 

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