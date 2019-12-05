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В России меняются правила проверки счетчиков

5 декабря 2019 г. 3181
Фото: © shutterstock.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в приоритете будет электронная  регистрация результатов проверки.

Электронная регистрация результатов проверки счетчиков будет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ, пишет "Российская газета".  

После проверки прибора учета специалист должен будет занести все результаты в электронный реестр Росстандарта через портал госуслуг. Бумажные свидетельства могут выдавать по желанию заявителя, но их выдача станет необязательной.

Благодаря нововведению у граждан появится юридически значимое подтверждение выполнение работ в электронном виде. Также собственников проинформируют о дате следующей проверки.

Новый способ регистрации проверки счетчиков направлен на борьбу с мошенниками, которые продают фальшивые бумажные свидетельства о проведении проверки.

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