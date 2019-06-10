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В России могут ограничить число животных в квартире

10 июня 2019 г. 400
Фото: © shutterstock.com

В России могут законодательно ограничить число животных в квартире – количество питомцев предлагается рассчитывать из метража жилплощади.

С такой идеей вступили сенаторы – они хотят рекомендовать правительству установить нормативы по количеству животных на одну квартиру.

Сенаторы считают, что следует создать единую базу данных учета домашних животных, принять нормы их обязательно идентификации и штрафовать за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания.  

Также кабинету министров рекомендуют разработать поправки в закон, которые установят административную ответственность за нарушение закона об ответственном обращении с животными, в том числе и за жестокое обращение с ними, пишет "Парламентская газета". Если поправки примут, живодеров будут наказывать, даже если их действия не привели к увечью их жертвы – сейчас за это наказание не предусмотрено.

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