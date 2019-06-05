В России могут появиться алименты на жилье

Дополнительные выплаты будут взиматься случае, если дети живут отдельно и нуждаются в жилплощади.

Минюст РФ подготовил законопроект, согласно которому родителей могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает оплачивать ребенку жилье, если возникает необходимость обеспечения несовершеннолетнего жильем. Это решение будет приниматься по суду.

Для назначения соответствующих выплат должны быть соблюдены ряд условий. У ребенка и у родителя, с которым он проживает, нет пригодной для жизни недвижимости, и родитель должен находиться в "трудной жизненной ситуации". А сам плательщик алиментов должен быть признан трудоспособным.

По мнению сенатора, председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, алименты на жилье могут привести к еще большему количеству уклонистов. Она назвала эту идею хорошей, но трудно реализуемой. Тем более, что сих пор не определен действенный механизм, который позволял бы в полной мере обеспечивать выплаты по уже установленным законодательством алиментам, отметила сенатор.

По мнению зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, обязанность родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье не защитит детей и может разрушить институт брака, пишут РИА Новости.

Зимой Минюст РФ заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Недавно был одобрен закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.