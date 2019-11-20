Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

20 ноября 2019 г. 267
фото: shutterstock.com

Объемы строительства жилья могут не дотянуть до цифр, обозначенных в нацпроекте, из-за высоких ставок по ипотеке и долевой реформы.

Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м.

По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья. Согласно нацпроекту, в этом году этот показатель должен быть доведен до 94 млн кв м, а в 2020-21 – до 98 и 94 млн кв. м. К 2024 году в России должно ежегодно вводиться 120 млн кв м нового жилья.

Мутко предлагает скорректировать показатели на 2019-2021 до 75,7 млн кв м. Таким образом, произойдет сокращение ввода жилья почти на 14%, 22,3% и 19,5% от запланированных объемов.

Необходимость заморозки вице-премьер объясняет низкими темпами роста ВВП - 1,3% вместо планируемых 2,2% и высокими ставками по ипотеке. Согласно нацпроекту, в 2019 году они должны составлять 8,9%, но в реальности около 10%. Еще один фактор – переход отрасли на проектное финансирование, которое тоже скажется на объемах вводимого жилья, передает газета "Коммерсант".

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем его финансирования превышает 1 трлн рублей.

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>