В России начали выдавать ипотеку по нормам шариата

На рынке российского ипотечного кредитования появился новый продукт – ипотека по нормам шариата. Пилотный проект запущен в Казани, выдавать такие ипотечные кредиты будет структура банка Ак Барс.

Сам ипотечный продукт был презентован на KazanSummit 2019. Продукт разработан в форме исламского контракта "Мурабаха" в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (AAOIFI) при участии сертифицированного шариатского эксперта, согласованного с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Первая сделка заключена около месяца назад.

"Мы наблюдаем определенный спрос на исламское финансирование со стороны населения. Данный запуск проекта будет проверкой этой гипотезы на уровне Татарстана и близлежащих регионов", - говорит заместитель председателя Правления Ак Барс Банка Юрий Михайлов, чьи слова приводятся на сайте кредитной организации.

Сама ипотека по нормам шариата представляет собой покупку квартиры у структуры банка в рассрочку на длительный срок. При этом жилье продается не по рыночной стоимости, а с существенной наценкой. Покупатель каждый месяц вносит одинаковый платеж, возможность досрочной выплаты полной суммы у него сохраняется. Такие особенности покупки недвижимости связаны с тем, что нормы шариата не разрешают взимать любые проценты по кредитам.

Первоначальный взнос должен составлять от 10% до 80%. Срок выплат в рассрочку — от одного года до 25 лет, минимальная сумма финансирования 500 тыс рублей.