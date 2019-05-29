В России почти 40 тысяч дольщиков до сих пор остаются обманутыми

По всей России на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства.

В России по-прежнему остается почти 900 недостроев, своего жилья ждут 39 тысяч человек, сообщил генпрокурор России Юрия Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, ситуация с недостроями в стране постепенно меняется. Так, в прошлом году были восстановлены права почти 10 тысяч дольщиков, урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев. Однако проблема пока не решена.

"По всей России на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства, почти 39 тысяч наших сограждан ждут обещанного жилья", - сказал Юрий Чайка, чьи слова приводят РИА Новости.

В настоящее время Генпрокуратура вместе с регионами и Госдумой собирает детальные сведения обо всех недостроях, официально не подпадающих под критерии проблемных, но по разным причинам так и не сданных в эксплуатацию. В прокуратурах открыты горячие линии. Также дорабатываются региональные законы, чтобы привлечь на льготных условиях частные инвестиции для достройки проблемных домов.

По словам генпрокурора, данные меры позволят создать уточненный реестр долгостроев, сократить время реагирования на нарушения. По каждому объекту определяется конкретный план действий, контролируются все этапы его выполнения.