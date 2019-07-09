В России подорожала аренда квартир

Съемное жилье подорожало в 55 из 69 крупных российских городов. Значительнее всего цены выросли в экономически активных городах.

Самый заметный рост – в Ростове-на-Дону, где съемные однушки подорожали на 24%, двушки на20%, а трехкомнатные квартиры – на 14%, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

На 18% выросли ставки аренды на однокомнатные квартиры и двухкомнатные квартиры в Севастополе, а в Самаре сильнее всего подорожали двухкомнатные – на 26%.

В Краснодаре аренда однокомнатной квартиры стала дороже на 17%, в Перми – на 22%.

Однако есть города, где съемные квартиры подешевели. Сильнее всего – в Ульяновске, Чите и Кирове: снижение стоимости составило 9-12%. Заметное снижение показали также Тольятти, Иваново, Вологда и Магнитогорск.

В Москве однокомнатные квартиры подорожали за полгода на 6% - до 41 тысячи рублей. Двухкомнатные стоят в среднем 51 тысячу (плюс 9%), трехкомнатные – 61 тысячу (плюс 4%).

В Подмосковье однушки подорожали до 20,5 тысячи рублей, двушки до 27,5 тысячи. В Петербурге аренда однокомнатной квартиры обойдется в 26 тысяч рублей, двухкомнатной – в 36 тысяч.

Цены на жилье по стране растут, кроме того, люди ждут снижения ипотечных ставок, поэтому вместо покупки квартиры предпочитают пока ее арендовать. На фоне растущего спроса растут и цены, поясняют аналитики.