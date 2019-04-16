В России подорожали съемные квартиры

Ставки на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в России выросли за год на 6-7%.

Съемные однушки подорожали за год на 6% - с 13,5 тысячи рублей до 14,6 тысячи, говорится в исследовании ЦИАН. Ставки на двухкомнатные квартиры выросли на 7% - с 17,9 тысячи рублей до 19,1 тысячи. Рост цен обусловлен прежде всего тем, что с рынка очень быстро уходят самые выгодные предложения.

Дороже всего снимать квартиры в Москве и Петербурге: 34,7 тысячи и 26,5 тысячи рублей за однушку, 48,1 тысячи и 39,7 тысячи рублей за двухкомнатную квартиру соответственно.

На третьем месте – Московская область: однокомнатная квартира в среднем сдается за 23,4 тысячи рублей. Однако двухкомнатные дороже во Владивостоке, чем в Подмосковье, - 32,5 тысячи и 29,7 тысячи рублей соответственно. Однушка во Владивостоке обойдется в 21,9 тысячи рублей в месяц.

Самые дешевые однокомнатный квартиры – в Йошкар-Оле: 8,7 тысячи рублей. Также недорого сдаются однушки в Саранске (9,5 тысячи рублей) и Пензе (9,6 тысячи). За 9,9 тысячи рублей в месяц можно снять однокомнатную квартиру в Курске, Брянске и Кирове.

Двухкомнатные квартиры дешевле всего в Барнауле – 12,8 тысячи рублей. Также недороги они стоят в Брянске (13,1 тысячи рублей), Иванове (14,1 тысячи), Великом Новгороде (14,3 тысячи) и Липецке (14,6 тысячи рублей).