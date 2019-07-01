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В России появился Единый реестр проблемных домов

1 июля 2019 г. 319
Фото: © shutterstock.com

Единый реестр проблемных объектов опубликован на сайте ДОМ. РФ. В документе содержатся 2070 домов со всеми данными.

В 625 домах, согласно реестру, сроки завершения строительства нарушены более чем на 6 месяцев.  В 184 домах сроки нарушены более чем на полгода. По 1261 дому введена процедура банкротства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиков. Документ предусматривал создание в единой информационной системе жилищного строительства реестра проблемных объектов.

Информация по объектам будет обновляться ежедневно. В реестр попадут все долгострои, сдача которых просрочена на полгода и более.

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