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В России предлагают включать летом отопление в квартирах

7 августа 2019 г. 358
фото: shutterstock.com

С таким предложением выступили в Госдуме. Речь идет о случаях, когда температура воздуха опустилась ниже климатической нормы.

 

 

Депутат Госдумы Василий Власов из ЛДП направил в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева предложение об изменении правил подачи тепла в квартиры россиян. Парламентарий предлагает включать центральное отопление и летом при условии, если температура воздуха опустилась ниже климатической нормы.

Депутат рассказал о большом количестве обращений граждан по поводу похолодания в их домах. По его словам, они просят включать центральное отопление, когда погода выходит за рамки летней нормы.

"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан", – приводит слова Василия Власова РИА Новости.

По словам экспертам, решение включать летом или нет отопление летом уже давно решают местные власти, поэтому предложение депутата бессмысленно.

В Россию в конце июля-начале августа пришли сильные похолодания и дожди. Погода демонстрирует совершенно не летний характер. Так, например, по данным синоптиков, 4 августа в Москве был побит температурный рекорд за последние 70 лет. Воздух в столице прогрелся до 13,5 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды выросла посещаемость столичных торговых центров. При этом небольшим районным ТЦ наоборот грозит снижение трафика.

 

 

 

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