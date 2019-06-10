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В России стали строить меньше жилья

10 июня 2019 г. 545
Фото: © shutterstock.com

В России падают объемы жилищного строительства – за первые четыре месяца текущего года в стране ввели на 3% меньше жилья, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего, по данным аналитиков ЦИАН, в России с января по май было введено 19,6 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Показатели ввода снизились в 40 и 85 российских регионов.

Причины в сокращении ввода жилья эксперты видят в скором переходе на новую схему работы с эскроу-счетами.

Сильнее всего объем ввода жилье сократился в Петербурге – на 61%. В пятерку вошли также Дагестан (минус 47%), Томская область (минус 45%), Коми (минус 42%) и Самарская область (минус 34%).

В Москве наоборот – наблюдается прирост жилищного строительства: если в январе-апреле 2018 года в столице было введено 358 тысячи квадратных метров жилья, то в январе-апреле 2019-го – уже 1,8 тысячи квадратов.

В пятерку регионов-лидеров попали также Брянская область (плюс 211%), Карелия (плюс 128%), Мордовия (+109%) и Тверская область (плюс 98%).  

Лидером по объему введенного жилья стало Подмосковье с показателем 2,1 тысячи квадратных метров – это 11% от всего построенного в стране жилья.

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