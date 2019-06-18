В России вырос спрос на дома на колесах

Россияне полюбили автодома – спрос на машины и прицепы, оборудованные всем необходимым для путешествий, вырос в 2019 году на четверть.

В некоторых регионах спрос на автодома вырос вдвое, подсчитали в "Авито". Так, в Новосибирске количество запросов на автодома увеличилось на 93%, в Волгограде – на 86%, в Казани – на 60%, в Тюмени – на 55%. В Москве спрос также вырос, но не столь впечатляюще – на 10%.

За растущим спросом последовало и предложение, которое вырос в 18 крупнейших городах России. Больше всего предложения стало в Казани, Красноярске и Волгограде.

Автодом – это машина со встроенным жилым помещением или прицепом, оборудованным для проживания. Помимо спальных мест в автодоме есть плита, раковина, стол, холодильник, душ и биотуалет.

Средняя стоимость автодома составляет около 760 тысяч рублей. Однако разброс цен большой: от 300-400 тысяч рублей за прицеп с большим пробегом до 15-20 миллионов рублей за новую машину на базе шасси, пишут "Известия".

В Ростуризме изданию пояснили, что автотуризм в нашей стране становится популярнее, благодаря улучшению дорог и появлению качественных кемпингов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако пока безопасных кемпингов, оборудованных всем необходимым, не хватает.

Любители путешествовать на колесах выбирают не только южные направления – Сочи, Крым и Краснодарский край, но и северные – Карелия, Байкал, а также ездят в горы Кавказа.