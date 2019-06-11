В России заключено более 200 тыс договоров с использованием эскроу-счетов

В 2017 году таки было заключено всего 20 ДДУ через эскроу-счета. Сами эксроу-счета станут обязательными для части жилых проектов.

Более 200 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов оформлены в России по итогам первого квартала 2019 года, заявила замглавы Росреестра Галина Елизарова.

"Если в 2017 году было заключено около 20 ДДУ через эскроу-счета, то в 2018 году таких счетов стало уже более 1000, а по итогам первого квартала этого года их уже 201,5 тысяч. Динамика очевидна", - сказала Галина Елизарова в ходе Всероссийского совещания по долевому строительства Минстроя.

Сами эксроу-счета станут обязательными для части жилых проектов, а в течение ближайших двух лет - для всего строящегося жилья.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас с застройщиками работают 17 банков, которые получили от них 1337 заявок. Сами заявки увеличиваются с каждым месяцем: прирост в феврале был 194 заявки, март – 350, апрель – по 20 мая – 592. Однако, пока по тем проектам, которые ориентировочно должны перейти на эскроу-счета 1 июля, поступили только 27% заявок.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. То есть, дольщик сможет купить квартиру в новостройке и без эскроу. Такую возможность российским застройщикам предоставило правительство. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Кроме этого, порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.