В России замедлился рост цен на вторичку

Стоимость квадратного метра в первом полугодии выросла в 58 российских регионах на 1%: с 64,1 до 64,8 тыс рублей, подсчитали аналитики портала недвижимости Domofond.ru.

"Таким образом, рост цен на вторичное жилье в России замедлился: в первом квартале он составил 3,1%", - говорится в исследовании Domofond.ru, поступившем в редакцию Вести. Недвижимость.

Сильнее всего вторичка подорожала в Тыве (на 6%), в Якутии (на 5,6%), Алтае (на 4,4%) и в Приморском крае (на 4,2%). Ленинградская область обогнала по темпам роста цен Москву и Подмосковье: 2,7% против 2% и 2,5%. Теперь кв в Ленобласти стоит 58,1 тыс рублей, в Подмосковье 84,7 тыс рублей, а в Москве – 212,3 тыс рублей. Меньше всего цены на вторичные квартиры выросли в Самаре (+0,2%) и Перми (+0,4%).

В пяти городах-миллионниках вторичное жилье стало дешевле, но тоже не намного. Больше других — в Ростове-на-Дону: на 0,8% до 59,8 тыс рублей. Минимально снизились цены в Екатеринбурге: на 0,3% до 74 тыс рублей за кв м. При этом в первом квартале в обоих городах цены росли: на 1,8% в Ростове-на-Дону и на 2,8% в Екатеринбурге.

В целом понижение цен коснулось вторичного рынка в 22 регионах. Самое интенсивное отрицательная динамика — в Коми, где жилье подешевело на 1,7% до 49,9 тыс рублей за кв м. Второе место у Кабардино-Балкарии. Здесь зафиксировано снижение 1,4% до 42,3 тыс рублей за кв м. Третье место заняла Мордовия, где квадрат на вторичном рынке подешевел на 1,3% до 44,1 тыс рублей. Марий Эл замыкает топ-10 регионов по снижению цен: жилье в республике подешевело на 0,5%, а стоимость квадрата составила 37,6 тыс рублей.

И только в трех регионах цены почти не изменились. Это Мурманская и Архангельская области и Северная Осетия.