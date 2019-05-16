В России заработает горячая линия для дачников

Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Эти и другие вопросы смогут задать владельцы дач.

Федеральная Кадастровая палата Росреестра проведет горячую линию и дни открытых дверей для дачников и владельцев загородной недвижимости, сообщили в пресс-службе ведомства. Мероприятия пройдут с 20 по 24 мая во всех региональных отделениях в рамках Всероссийской недели правовой помощи.

Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты Федеральной кадастровой палаты.

За последнее время в силу вступили несколько важных для жизни дачников документов. Так, например, с 1 января 2019 года заработал закон, который ликвидировал понятие "дачных земель". Кроме этого, в феврале завершилась дачная амнистия, во время которой разрешалось поставить объект на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.

"Все эти изменения вызывают многочисленные вопросы со стороны владельцев приусадебных хозяйств. Федеральное законодательство не всегда легко считывается гражданами, поэтому необходимо уделить внимание вопросам просвещения населения, особенно это актуально в дачный сезон", - сказал глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.

Запланированная акция позволит россиянам разобраться в нововведениях, касающихся их загородной недвижимости, и устранит риски неправильной трактовки законов. Само проведение тематических горячих линий станет регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.

На этой неделе Госдуму был внесен законопроект о продлении дачной амнистии - до 1 марта 2022 года. Также документом предполагается предусмотреть бессрочную возможность использования упрощенного уведомительного порядка в отношении жилых, садовых домов, строительство которых начато до 4 августа прошлого года. Органы местного самоуправления предлагается обязать информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, на землях ИЖС и о процедуре оформления прав на них.

Эксперты уже оценили положительный эффект от продления дачной амнистии, так как не все успели воспользоваться переходным периодом. По их мнению, она выгодна и самим собственникам дач, и государству. Для государства польза заключается в том, что владельцы официально платят налоги, для собственника – упрощенный порядок позволяет избежать волокиты, связанной с оформлением документов, пояснила управляющий партнер "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марина Толстик.

Всего с начала действия дачной амнистии, по данным Федеральной кадастровой палаты, было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13 млн прав граждан на отдельные объекты недвижимости. В 2018 году в упрощенном порядке только на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) зарегистрировано свыше 79 тысяч прав граждан.

Ранее специалисты Федеральной Кадастровой палаты также разъяснили, за какие теплицы нужно заплатить налоги. Так, налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из Бюро технической инвентаризации (БТИ).

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