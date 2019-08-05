В Ростове-на-Дону упавшее дерево разрушило дом

В Ростове-на-Дону часть одного из частных домов оказалась разрушенной из-за упавшего дерева. Тополь повалился после удара молнии.

Инцидент произошел на пересечении улиц Солидарности и Молочной. Дерево повалило столб, оборвало провода и разрушило дом. Ствол у тополя местами обуглился. Оборванные провода упали рядом со входом в магазин, и покупатели долго боялись из него выйти, сообщает сайт "Ростов-на-Дону онлайн".

В результате случившегося только чудом никто не пострадал – дерево упало на нежилую часть дома, которую использовали в качестве сарая. После происшествия район обесточили.