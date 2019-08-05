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В Ростове-на-Дону упавшее дерево разрушило дом

5 августа 2019 г. 515
Фото: © shutterstock.com

В Ростове-на-Дону часть одного из частных домов оказалась разрушенной из-за упавшего дерева. Тополь повалился после удара молнии.

Инцидент произошел на пересечении улиц Солидарности и Молочной. Дерево повалило столб, оборвало провода и разрушило дом.  Ствол у тополя местами обуглился. Оборванные провода упали рядом со входом в магазин, и покупатели долго боялись из него выйти, сообщает сайт "Ростов-на-Дону онлайн".

В результате случившегося только чудом никто не пострадал – дерево упало на нежилую часть дома, которую использовали в качестве сарая.  После происшествия район обесточили.

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