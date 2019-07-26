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В ростовской квартире поселился огромный паук

26 июля 2019 г. 180
Фото: © shutterstock.com

В одной из квартир Ростова-на-Дону поселился огромный паук. Членистоногое свило себе гнездо прямо в диване.

Фотография паука в коконе из паутины между подушками опубликовали в соцсети "ВКонтакте", сопроводив подписью: "Теперь это его квартира".

Пользователи бурно отреагировали на публикацию, порекомендовав хозяевам переписать на паука квартиру и сменить место жительства – "желательно покинуть планету".

Фото: © vk.com/etorostovnadonu

По мнению комментаторов сочли паука птицеедом, однако некоторые пользователи предположили, что в ростовской квартире поселился тарантул.

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