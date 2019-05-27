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В сахалинском поселке из кранов потекла вода с червями

27 мая 2019 г. 853
Фото: © shutterstock.com

Жители поселка Дальний на Сахалине жалуются на качество воды. Если раньше она была просто грязной, то теперь в ней появились черви.

Видео с кадрами червивой воды прислала жительница поселка в редакцию ИА "Сахалин". Женщина пожаловалась, что теперь боится мыть ребенка в такой воде.

В мэрии Южно-Сахалинска, в состав которого входит поселок Дальний, пообещали разобраться и принять меры. Пробы воды отправят в лабораторию на анализ.

В ближайшее время промою подводящие трубопроводы, внутриквартальные и внутридомовые сети.  Причиной возникновения примесей (до червей в воде был песок) является ветхий участок водопровода, в ближайшее время его планируют обновить.

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