В Салехарде со свай сдвинулся дом

В Салехарде в ночь на 12 октября сдвинулся со свай многоквартирный дом, 40 человек эвакуированы.

ЧП произошло на проспекте Мира после полуночи. В доме, по данным МЧС, живут 37 человек, в том числе шестеро детей.

Спасатели прибыли на место происшествия через 4 минуты. Были спасены 8 человек, в том числе трое детей. Жильцов экстренно эвакуировали в автобус, позже разместили в гостинице. Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Эвакуированным жильцам предоставят жилье из маневренного фонда. Дом оцепили полицейские, жильцы смогут попасть в свои квартиры только после полного обследования здания.