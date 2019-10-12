Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ Салехарде со свай сдвинулся дом

В Салехарде со свай сдвинулся дом

12 октября 2019 г. 878
Фото: © shutterstock.com

В Салехарде в ночь на 12 октября сдвинулся со свай многоквартирный дом, 40 человек эвакуированы.

ЧП произошло на проспекте Мира после полуночи. В доме, по данным МЧС, живут 37 человек, в том числе шестеро детей.

Спасатели прибыли на место происшествия через 4 минуты. Были спасены 8 человек, в том числе трое детей. Жильцов экстренно эвакуировали в автобус, позже разместили в гостинице. Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Эвакуированным жильцам предоставят жилье из маневренного фонда. Дом оцепили полицейские, жильцы смогут попасть в свои квартиры только после полного обследования здания.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>