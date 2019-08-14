В самом высоком здании Евросоюза продают апартаменты за миллион евро

Рекламная кампания по продаже жилья еще не началась, а спрос на квартиры уже есть.

В 47-этажном здании, расположенном в испанском Бенидорме, началась продажа квартир и апартаментов. Здание, получившее название Intempo, состоит из двух башен соединенных жилым блоком, из окон которого открывается восхитительный вид на море.

Intempo является самым высоким зданием в Евросоюзе, при проектировании которого создатели допустили досадную оплошность, забыв построить в 200-метровых башнях лифт. Ошибка обнаружилась в 2012 году.

Сайт prian.ru сообщает, что уже продано около 90 квартир. За трехкомнатную квартиру придется заплатить примерно 245 тысяч евро, а за апартаменты на самом верхнем этаже – чуть больше миллиона евро.