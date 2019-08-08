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В Саратове психически больного мужчину выселили из захламленной квартиры

8 августа 2019 г. 139
Фото: © shutterstock.com

В Саратове захламленную квартиру вскрыли при участии полиции, скорой помощи и психиатра.

В Крымском тупике, по данным районной администрации, проживал психически большой человек. Мужчина не платил по счетам, в итоге ему отключили электричество, газ и воду.

В квартире были обуглены стены и окна, валялись вещи и мусор, битое стекло, посуда, сломанная мебель. Повсюду тараканы, плесень и ужасный запах.

Фото: © "Версия-Саратов"

На квартиру давно жаловались соседи, после чего и было принято решение ее вскрыть. Обитателя жилья  принудительно доставили в специализированное медучреждение, пишет "Версия-Саратов".

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