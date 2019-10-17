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В Северной Осетии 95-летнюю ветерана тыла выселяют из новой квартиры

17 октября 2019 г. 580
фото: shutterstock.com

В нее она переехала из старого барака.

 

Ветерана тыла из села Советского в Северной Осетии выселят из квартиры, в которую она недавно переехала по программе переселения. Сейчас в ситуации разбираются следователи.

По данным СМИ, 95-летняя ветеран Тайбат Гибизова перебралась вместе с семьей в новое жилье из барака. Но спустя некоторое время выяснилось, что у квартиры другие владельцы.

Сообщается, что ветерана уговорил переехать в новое жилье бывший глава села, но оформить недвижимость предложил позже. Оказалось, что у квартиры есть другой владелец. Он дал семье время на переезд. Но переезжать им некуда, так как их барак уже снесли.

В администрации заявили, что семья в списках на переселения не числится и помочь им не могут. Теперь в этой истории разбираются следователи. Региональный СК начал проверку.

"По указанию руководителя следственного управления по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщается на сайте СК.

В рамках проверки будет дана правовая оценка "действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за произошедшее, и приняты все меры для восстановления нарушенных прав пожилой женщины".

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