В Шотландии продается замок XVIII века

В Шотландии на продажу выставили замок XVIII века постройки. Недвижимость оценили в 9,6 миллиона долларов.

На первом этаже замка расположена анфилада комнат – там есть гардеробные, спальни и ванная. На втором этаже библиотека, рабочий кабинет и четыре дополнительные спальни, говорится в сообщении компании Savills.

В западном крыле замка расположены две автономные квартиры, каждая с тремя спальнями.

К замку прилагается земля площадь 5,4 гектара – на участке есть мост, лужайки, пастбища, парк и луга.