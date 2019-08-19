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В Шотландии продается замок XVIII века

19 августа 2019 г. 398
Фото: © Savills

В Шотландии на продажу выставили замок XVIII века постройки. Недвижимость оценили в 9,6 миллиона долларов.

На первом этаже замка расположена анфилада комнат – там есть гардеробные, спальни и ванная. На втором этаже библиотека, рабочий кабинет и четыре дополнительные спальни, говорится в сообщении компании Savills.

В западном крыле замка расположены две автономные квартиры, каждая с тремя спальнями.

К замку прилагается земля площадь 5,4 гектара – на участке есть мост, лужайки, пастбища, парк и луга.

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