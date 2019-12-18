Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ Швейцарии построили 75 тысяч никому ненужных квартир

В Швейцарии построили 75 тысяч никому ненужных квартир

18 декабря 2019 г. 800
Фото: © shutterstock.com

В Швейцарии растет количество пустующих новостроек. Расположены они в основном в сельской местности. При этом в крупных городах люди стоят в очередях за доступным жильем.

Количество вакантных квартир в Швейцарии выросло с 56,5 тысячи в 2018 году до 75 тысяч в 2019-м, пишет Prian.ru. Уровень пустующего жилья в стране приближается к 2%. На востоке страны на новостройки почти отсутствует спрос, но новые дома продолжают возводить.

В последнее время пенсионные и инвестиционные фонды страны активно вкладываются в недвижимость и стремятся получить прибыль. При отрицательных ипотечных ставках цены на жилье стабильно поднимаются, и пока они будут расти, дома будут строить, считают эксперты. При этом из-за инфляции выгода отрицательных ставок пропадает, и многим выгоднее снимать жилье, чем его покупать – за аренду платит 60% населения страны. 

Одновременно наблюдается отток населения из сельских районов в крупные города, в результате в Цюрихе, Женеве и Базеле можно увидеть сотни людей, стоящих в очереди, чтобы получить квартиру, сдающуюся по выгодной цене. Тем временем новостройки на периферии стоят полупустые и пустые, некоторые со временем ветшают и превращаются в руины.

Собственники жилья пытаются заманить потенциальных арендаторов акциями, среди которых  бесплатный месяц проживания, подарочные карты или субсидированные билеты на транспорт.

Аналитики предполагают, что стоимость жилья в Швейцарии со временем пойдет на спад, однако со снижением доходов от государственной аренды уменьшатся и пенсии.

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>