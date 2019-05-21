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В Швейцарии роботы построили трехэтажный дом

21 мая 2019 г. 444
фото: designboom.com

Построенное здание оснащено системой "умного дома". 

Трехэтажный жилой дом DFAB House в Швейцарии построили роботы, в ближайшее время в дом заедут первые жильцы.

Разработчиками DFAB House выступил цюрихский университет ETH совместно с несколькими промышленными предприятиями. Роботы полностью собирали арматуру, заливали бетон. Крыша и каркас каждого уровня была распечатана на 3D-принтере удаленно. Второй и третий этажи выполнены из деревянных рам. Почти всю работу по строительству дома выполнили роботы, к помощи людей прибегли лишь при соединении элементов древесного каркаса.

Построенное здание оснащено системой "умного дома", а также фотоэлектрическими солнечными панелями, рассчитанными на генерацию энергии, которая в полтора раза превышает потребности будущих жителей. Оптимизировать потребление энергии будут специальные системы энергоэффективности, передает Prian.ru.

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