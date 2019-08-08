В Сочи жильцы целого дома остались без своих квартир

Владельцы квартир в сочинском жилом комплексе "Имеретинский парк" лишились прав собственности на недвижимость. Такое решение вынес Краснодарский краевой суд, сам дом признан незаконной постройкой из-за превышения допустимой высоты здания.

"Прекращены права всех собственников, включая семьи с детьми и людей, выплачивающих ипотеку и потративших на покупку жилья маткапитал. Люди после заседания плакали, страшно видеть эти слезы отчаяния. Мы теперь бесправные", - сообщила правозащитница Кристина Мелашенко, представляющая интересы собственников квартир, чьи слова приводит RT.

Теперь жильцов дома в любой момент могут выселить в принудительном порядке, а само здание - снести.

Это не первый подобный случай. В Сочи уже сносят многоквартирные дома, признанные самостроясм или возведенными с нарушениями. Причем часть домов стали считать незаконно построенными после того, как в них заселились жильцы. Сейчас людей лишают прав собственности на квартиры. По данным местных властей, в течение 2019 года в Сочи должны быть снесены признанные самостороями 54 многоквартирных жилых дома. Позднее стало известно, что 25 их них сохранят.