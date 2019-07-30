ГлавнаяЖильеВ сочинских квартирах поселились американские тараканы

В сочинских квартирах поселились американские тараканы

30 июля 2019 г. 276

В сочинских квартирах обнаружили новый вид таракана – он большой и летает.

Длина тела нового обитателя черноморского курорта составляет 5 см, с усами – 9 см. Эксперты выяснили, что это американский таракан – один из крупнейших в мире.

Таких тараканов нередко содержат в террариумах – как экзотику. Появление его в ряде районов Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так  с бегством из террариумов, сообщили в  пресс-службе Сочинского национального парка.

Родом этот таракан из тропической Африки, но сейчас его можно встретить по всему миру. В теплых районах он живет как в зданиях, так и в природной среде. Насекомые могут переносит инфекцию и вызвать у человека аллергию.

Эксперты утверждают, что американский таракан может неплохо прижиться на Черноморском побережье, сообщают "Кубанские новости".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>