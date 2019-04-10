В США на аукционе продают конное поместье с бункером

Конная ферма включает крытую арену Олимпийского масштаба, а в бункере есть даже органические теплицы.

Конное поместье в Йельме (штат Вашингтон) с крытым бассейном и герметичным бункером выставлен на торги с начальной стоимостью 5 млн долларов.

Особняк расположен на участке площадью 16 гектаров, на его территории находится крытая аренда Олимпийского масштаба с высоко ценимой композитной опорой Attwood, загонами и несколькими гектарами полей для верховой езды. Также на территории есть вертолетная площадка и двор в форме спирали.

В поместье можно провести не только конные скачки, но и пережить апокалипсис – на его территории есть бункер с тремя спальнями и герметичным люком подводной лодки. Также в бункере есть две органические теплицы, 13 садовых клумб, компостирование и ливневая система. Также в распоряжении будущих владельцев имеется фруктовый сад и курятник с автоматическими дверьми.

Продает поместье немецкий инженер, который при проектировке здания учел катастрофв, также он хотел создать подходящую площадку для лошадей, поскольку его покойная жена была конным реабилитологом. Обладелем самого помеястья станет тот, кто предложит самую высокую цену, пишет Prian.ru.