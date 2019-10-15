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В США продают дом, где покончил с собой Курт Кобейн

15 октября 2019 г. 890
Фото: © shutterstock.com

В Сиэтле на продажу выставлен дом, в котором жил известный музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн.

Особняк, построенный в 1902 году, хотят продать за 7,5 миллиона долларов. В доме четыре спальни и четыре ванные. Владелец уверяет, что изнутри здание полностью обновлено.

К дому прилагается небольшой участок, на территории которого много зелени и есть закрытая подъездная дорога. С участка открывается красивые вид на озеро Вашингтон.

Особняк расположен в 15 минутах езды от центра города, рядом есть оживленный парк Мэдисон.

Курт Кобейн и его жена Кортни Лав купили дом в 1994 году. Они прожили там всего три месяца, затем Кобейн покончил с собой – произошло это в комнате, которая сейчас расположена над гаражом. Вдова музыканта продажа дом почти за 3 миллиона долларов в 1997 году, нынешние владельцы купили его в 2000-м.

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