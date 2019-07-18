В США продают дом, где секта Чарльза Мэнсона расправилась с супружеской парой

В Лос-Анджелесе на продажу выставили особняк, в котором произошло жестокое убийство – члены секты Чарльза Мэнсона убили там двух человек.

Убийство произошло в 1969 году: Мэнсон повел свою банду на убийство на следующий день после того, как те расправились с беременной женой режиссера Романа Полански Шерон Тейт и ее друзьями. По адресу Waverly Drive, 3301 жила супружеская пара – Лено и Розмари Ла Бянка. Убийцы связали их и зарезали.

В описании особняка – ни слова о его прошлом, лишь слова о том, что это "классический одноэтажный дом в стиле 1920-х годов" с "захватывающими дух видами", сообщает CNN. С момента убийства дом Ла Бьянка несколько раз переходил из рук в руки. В настоящее время его продают за 1,988 миллиона долларов - это немного ниже рыночной стоимости, отмечает издание.

Агент, занимающийся особняком, утверждает, что интерес к недвижимости "чрезвычайно высок". Кровавое прошло дома, по его мнению, не станет проблемой, поскольку большинство покупателей роидились позже страшных событий.