В США разрешили строить многоэтажки из фанеры

Американская компания из Орегона получила патент для фанерных плит. Документ позволяет строить из этого материала дома высотой до 18 этажей.

Фабрика занялась разработкой фанерной плиты три года назад. За это время разработка успешно прошла испытания по пожарной безопасности и получила различные сертификаты.

Фанерная плита состоит из 108 чередующихся слоев композитного материала и натурального шпона. Готовые панели можно использовать как для обшивки стен, так и для полноценного строительства.

Многослойные фанерные панели уже успели испытать в деле – их применили при строительстве трех зданий, пишет Archi.ru.