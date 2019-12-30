В Ставрополе составили список алкоголиков и дебоширов, которых хотят выселить

Ранее в Ставрополе решили алкоголиков и дебоширов, ведущих асоциальный образ жизни и бесхозяйственно относящихся к жилью, выселить. Список составили на основании обращений, поступающих районным властям и полиции, сообщает ставропольский телеканал "Своё ТВ".

В пресс-службе городской администрации напомнили, что законодательство предусматривает меры для защиты прав жителей многоквартирных домов от недобросовестных соседей. Квартиру, в которой живет дебошир, по решению суда могут продать. Собственнику отдадут всю сумму за вычетом судебных издержек, а в доме появится новый сосед.

Жесткие меры к асоциальным личностям в городе решили применять после пожара на улице Доваторцев, при котором пострадали несколько человек и выгорели полностью две квартиры. Тогда глава Ставрополя Андрей Джатоев сообщил, что в загоревшейся квартире жиль рьющий мужчина и отметил, что для города это "системная проблема".