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В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

19 декабря 2019 г. 978
фото: shutterstock.com

Девушке грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В Сарапуле девятнадцатилетнюю девушку будут судить за то, что она на почве ревности устроила пожар в квартире своего возлюбленного. Инцидент произошел этим летом. Девушка после ссоры со своим сожителем на почве ревности решила устроить пожар в квартире, которая была предоставлена мужчине по договору социального найма.

"Зажигалкой она подожгла вещи сожителя, находящиеся в шкафу и фотографию горящих вещей отправила ему в социальной сети Instagram. Не дождавшись сожителя, обвиняемая покинула квартиру, не приняв мер к тушению горящих вещей", - рассказали в прокуратуре Удмуртской республики.

Квартира сгорела не целиком, но часть вещей была уничтожена огнем. Ущерб составил почти 51 тыс рублей. Материалы уголовного дела переданы в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Недавно в Омске мужчина сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре. В результате пострадала и соседняя квартира. Теперь поджигателя ждет суд.

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