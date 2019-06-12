В Верховном суде объяснили, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила спор управляющей компании и владельцев квартиры в Подмосковье и пояснила, когда хозяева могут пускать домой представителей УК, а когда – нет.

Владельцы квартиры в Подмосковье, супружеская пара, сделали дома ремонт с полной перепланировкой. Коммунальщики попросили хозяев показать, что те сделали, но получили отказ, после чего обратились в суд.

Городской суд постановил, что представители УК действовали правомерно, но областной суд с ними не согласился, в итоге дело дошло до Верховного суда.

Тот постановил, что собственник переделанной квартиры не имеет права не пускать с проверкой коммунальщиков. Однако их визиты должны происходить не чаще одного раза в три месяца и в удобное для хозяев время, пишет "Российская газета".