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В Воркуте из забитой канализации достали простыню

29 апреля 2019 г. 1167
Фото: © shutterstock.com

В одном из домов Воркуты прибывшие по вызову сантехники достали из канализации простыню.

Засор рабочие пытались устранить в течение часа. Расположенный на первом этаже офис залило фекалиями.

В итоге из канализации извлекли простыню, порезанную на тонкие полоски – возможно, изначально ими были утеплены окна. При этом установить виновных в засоре невозможно – канализационным стояком пользуются жильцы трех квартир, пишут "Невские новости".

Фото: © Невские новости

Сантехники говорят, что граждане смывают в унитаз все подряд: пищевые отходы, полиэтиленовые пакеты, тряпки для пола. Хотя все это нужно выносить в мусорные контейнеры, иначе стояк канализации рискует забиться.

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