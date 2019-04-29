В Воркуте из забитой канализации достали простыню

В одном из домов Воркуты прибывшие по вызову сантехники достали из канализации простыню.

Засор рабочие пытались устранить в течение часа. Расположенный на первом этаже офис залило фекалиями.

В итоге из канализации извлекли простыню, порезанную на тонкие полоски – возможно, изначально ими были утеплены окна. При этом установить виновных в засоре невозможно – канализационным стояком пользуются жильцы трех квартир, пишут "Невские новости".

Фото: © Невские новости

Сантехники говорят, что граждане смывают в унитаз все подряд: пищевые отходы, полиэтиленовые пакеты, тряпки для пола. Хотя все это нужно выносить в мусорные контейнеры, иначе стояк канализации рискует забиться.