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В Выборге продают квартиру в доме XVI века

23 апреля 2019 г. 467
Фото: © shutterstock.com

В Выборге продают квартиру в доме, строительство которого датируется XVI веком. Стоимость ее составляет 11 миллионов рублей.

В квартире стены метровой толщины, сложенными из гранитных валунов, говорится в объявлении о продаже. Дом в два этажа, башенного типа, с подвалом.  Площадь квартиры – 50 квадратных метров.

Всего в здании две квартиры, продается та, что расположена в исторической части дома, рассказал РИА Новости представитель собственника. Основная комната находится на втором этаже, еще одна переделана из чердачного помещения.

Дом подключен к современным системам отопления, водоснабжения и канализации.

Владельцы жили в квартире около 50 лет, но сейчас решили ее продать и переехать в более современное жилье.

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