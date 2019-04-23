В Выборге продают квартиру в доме XVI века

В Выборге продают квартиру в доме, строительство которого датируется XVI веком. Стоимость ее составляет 11 миллионов рублей.

В квартире стены метровой толщины, сложенными из гранитных валунов, говорится в объявлении о продаже. Дом в два этажа, башенного типа, с подвалом. Площадь квартиры – 50 квадратных метров.

Всего в здании две квартиры, продается та, что расположена в исторической части дома, рассказал РИА Новости представитель собственника. Основная комната находится на втором этаже, еще одна переделана из чердачного помещения.

Дом подключен к современным системам отопления, водоснабжения и канализации.

Владельцы жили в квартире около 50 лет, но сейчас решили ее продать и переехать в более современное жилье.