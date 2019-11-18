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В Якутии на добровольцах протестируют энергосберегающий купол

18 ноября 2019 г. 700
Фото: © shutterstock.com

Жителям Якутии предлагают принять участие в эксперименте и пожить полгода в доме, над которым установят купол, влияющий на энергосбережение.

Семья, которая поселится в доме, будет вести привычный образ жизни, а за показаниями приборов и дачников будет следить команда специалистов, говорится на сайте центра погоды ФОБОС.

Фото: © nu.s-vfu.ru

Ученые собираются оценить эффективность купольной конструкции в суровых погодных условиях, как она влияет на состояние вечномерзлых грунтов и на климат внутри купола. Также оценят тепло и комфорт такого сооружения, а также здоровье и психофизическое состояние проживающих в нем людей. Если испытания окажутся успешными, разработку будут применять повсеместно.

Одноэтажный дом, который разместят под куполом, почти смонтирован. При его возведении использовали энергосберегающие технологии и элементы "умного дома".  

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