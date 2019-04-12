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В знаменитой сталинской высотке продают пятиэтажную квартиру

12 апреля 2019 г. 889
Фото: © shutterstock.com

В знаменитой высотке на Котельнической набережной в Москве на продажу выставлена пятиуровневая квартира.

Квартира занимает с 4-го по 8-й этажи в правом крыле дома, окна выходят на набережную и во двор, пишет "РБК-Недвижимость". Продать жилье владельцы планируют за 14 миллионов долларов (это около 900 миллионов рублей).

На каждом этаже квартиры расположено по 10-11 окон, внутри проведен современный ремонт.

В числе покупателей хозяева видят либо тех, кто хочет жить в просторном частном пентхаусе, либо инвесторов, которые пожелают организовать апартаменты или отель.

Средняя стоимость квадратного метра в высотке на Котельнической, по данным издания, составляет более 500 тысяч рублей.

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