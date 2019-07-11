Вдвое быстрее инфляции: российские новостройки за год подорожали на 11%

Сильнее всего первичное жилье подорожало в Амурской и Кемеровской областях, а также Камчатском крае.

Стоимость квадратного метра в российских новостройках за год ( с июня 2018 года по июнь 2019 года) выросла на 11% до 70,3 тыс рублей, подсчитали эксперты "Авито Недвижимость".

Таким образом, рост цен на новостройки более, чем в два раза опередил годовую инфляцию. По данным Росстата, в июне инфляция в России впервые с 1991 года составила 0%, опустившись в годовом выражении до 4,7%.

Причина столь значительного роста - переход на эскроу-счета (начался с 1 июля). Из-за него цены на новостройки выросли почти во всех регионах. Сильнее всего первичное жилье подорожало в Амурской (+32%) и Кемеровской областях (+23%), а также Камчатском крае (+19%). Следом идут Татарстан (+18,6%) и Калужская область (+14,5%).

Снижение цен на новостройки эксперты отметили только в четырех регионах: Новгородской области (-9%) , Коми (-7%), Ингушетии (-4%) и Ярославской области (-0,2%).

Самые дорогие новостройки по-прежнему продаются в Москве и Петербурге. Квадрат первичного жилья в двух столицах обойдется в 231,6 и 120,3 тыс рублей соответственно. В лидерах также Крым (88,2 тыс рублей), Камчатка (86,1 тыс рублей) и Подмосковье (81,6 тыс рублей).

Самые доступное первичное жилье находится в Ингушетии (29,3 тыс рублей за кв м), Кабардино-Балкарии (30,3 тыс рублей за кв м), и Челябинской области (31,8 тыс рублей за кв м).

Эксперты обращают внимание, что сама стоимость кв м в новостройках росла на протяжении последних двух лет на фоне реформы в долевом строительстве.

"Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков", - полагают аналитики "Авито Недвижимость".

Ранее в "Мир квартир" сообщили о небывалом росте цен на новостройки во всех крупных городах России. По их данным, стоимость квадратного метра на первичном рынке России за полгода выросла в среднем на 9%. Рост цен аналитики связывали с изменениями в долевом законодательстве: с одной стороны, на фоне грядущих изменений подскочил спрос, с другой – обеспокоенные ростом себестоимости строительства девелоперы поспешили переложить часть будущих потерь на конечного потребителя.